Морьентес: для меня Роналду всегда сильнее Месси, он играет в «Реале»

Бывший футболист мадридского «Реала» Фернандо Морьентес провёл параллель между нападающим «сливочных» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Морьентес считает игрока сборной Португалии сильнее, однако признаёт, что его суждение основывается не только на игровых качествах этих футболистов.
«Для меня Роналду всегда сильнее Месси, он играет в «Реале». Я никогда не скажу, что игра Месси мне не нравится. Она очаровывает меня. Это особенный футболист, но ведь Криштиану доставил нам столько радости. Поэтому со стороны представителей «Реала» было бы проявлением неуважения ставить Месси выше. Роналду показывал то, чего мы не видели у других форвардов «Реала». Он заслуживает признания и уважения», — цитирует Морьентеса Marca.