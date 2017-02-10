Агент: на переход Хенрихса в «Баварию» даже намёка нет, это полная чепуха

Полузащитник леверкузенского «Байера» Бенджамин Хенрихс не контактировал с мюнхенской «Баварией» на предмет перехода в немецкий гранд. Об этом сообщил агент 19-летнего футболиста Али Булут, опровергнув ранее распространённую информацию. Немецкие СМИ, в частности, писали, что «Бавария» рассматривает Хенрихса как приоритетную трансферную цель для замены капитана команды Филиппа Лама.
«Я читал об этом и должен сказать, что журналисты очень сильно спекулировали. На переход Хенрихса в «Баварию» даже намёка нет. Это полная чепуха. Под такой информацией нет никакой основы», — приводит слова Булута Fussball Transfers.
Лам уже объявил о завершении своей карьеры по окончании текущего сезона.