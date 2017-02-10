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175 лет назад 2016
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Кэррик: «МЮ» не будет праздновать попадание в топ-4, отмечают только чемпионство

10 февраля 2017, пятница. 09:43. Футбол
Футболисты «Манчестер Юнайтед» не будут устраивать пышных торжеств в случае попадания в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2016/17. Об этом рассказал полузащитник манкунианцев Майкл Кэррик.

«Если команда закончит сезон в топ-4 или даже на втором месте, мы не будем праздновать. Это не тот случай, когда стоит устраивать торжества. Мы хотим побеждать и вернуться в Лигу чемпионов. Там играют лучшие. Можно отпраздновать победу или чемпионство, но не попадание в топ-4. Это минимум, которого должен достичь «МЮ». Нельзя сказать, что это немыслимо. Мы должны достичь этого», — цитирует Кэррика Mirror.

После 24-х туров «МЮ» занимает в АПЛ 6-е место, в четырёх очках от пьедестала.
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик
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