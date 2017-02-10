Кэррик: «МЮ» не будет праздновать попадание в топ-4, отмечают только чемпионство

Футболисты «Манчестер Юнайтед» не будут устраивать пышных торжеств в случае попадания в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2016/17. Об этом рассказал полузащитник манкунианцев Майкл Кэррик.
«Если команда закончит сезон в топ-4 или даже на втором месте, мы не будем праздновать. Это не тот случай, когда стоит устраивать торжества. Мы хотим побеждать и вернуться в Лигу чемпионов. Там играют лучшие. Можно отпраздновать победу или чемпионство, но не попадание в топ-4. Это минимум, которого должен достичь «МЮ». Нельзя сказать, что это немыслимо. Мы должны достичь этого», — цитирует Кэррика Mirror.
После 24-х туров «МЮ» занимает в АПЛ 6-е место, в четырёх очках от пьедестала.