Ди Мария: Месси нужно нейтрализовать всей командой, и «ПСЖ» может это

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария поделился мнением о том, как можно нейтрализовать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Этим командам предстоит встретиться друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это сложная задача. Но думаю, что Месси нужно нейтрализовать всей командой, и «ПСЖ» может это. Если мы выступим на все 100 процентов наших возможностей и выполним установку тренера, то, думаю, сможем сдержать Месси. Считаю, что мы должны сосредоточиться на собственной игре и контролировать мяч. «Барселоне» приходится очень нелегко, когда её лишают мяча», — цитирует ди Марию Marca.
Первый матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 14 февраля на поле парижского клуба, ответный – 8 марта.