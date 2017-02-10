Чанов: «Арсенал» — единственный клуб в РФПЛ с двумя тренерами вратарей

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал, чем отличается команда, в которой он работает, от всех остальных клубов РФПЛ.
«Нужно отдать должное тульскому «Арсеналу», ведь наша команда — единственная в РФПЛ с двумя тренерами вратарей. Когда я только приходил сюда, сразу сказал руководству: «Оставьте Валерия Чижова, будем работать вместе». Я, кстати, у него экзамен принимал в Высшей школе тренеров.
В Европе уже во многих командах по два тренера вратарей. С точки зрения тренировочного процесса это правильно: мы советуемся, комбинируем упражнения, учимся друг у друга. Но не каждый клуб, в особенности у нас, захочет платить две зарплаты. Получается, в России мы первопроходцы», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Полностью интервью с Вячеславом Чановым читайте на «Чемпионате» здесь.