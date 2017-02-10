Промес: когда с дочками играю в прятки, иногда мошенничаю, чтобы выиграть

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что он любит выигрывать во всех играх, а также рассказал, как провёл три выходных дня между первым и вторым сбором.
«Понимаете, жажда победы — она внутри меня. Не могу измениться. Даже когда играю со своими дочерями, им приходится сложно. Наверное, девочкам лучше проводить время с мамой. Потому что когда я с ними, например, играю в прятки, иногда мошенничаю, чтобы выиграть. Всё ради успеха! (Улыбается.) Ну, возможно, когда дочки вырастут, у них появятся шансы справиться с папой.
Недавно у меня было три свободных дня, прилетал в Амстердам и виделся с дочерями, женой и мамой. Девочки очень скучают по мне, им не хватает отца. Особенно если у них что-то болит или они получают ссадины… Тогда у малышек начинают литься слезы: «Где же папа?..» Потом объясняю им: «Отец работает...» Трудно, но знаю, что делаю своё дело и для них тоже.
А мой папа, кстати, сейчас в Суринаме. Мы постоянно на связи. Из-за того что я не играл в Абу-Даби, он очень беспокоился, думал, что у меня серьёзная травма. Позвонил: «Сын, смотрел матч, тебя не было на поле. Что случилось?..» Успокоил его: «Отец, со мной всё в порядке, не волнуйся, ерунда...» — цитирует Промеса официальный сайт красно-белых.