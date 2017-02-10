Куман: Альберс уже не мой агент, и с «Барселоной» у меня нет абсолютно ничего

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман опроверг информацию, распространённую агентом Гвидо Альберсом. В частности Альберс сообщил, что к голландскому специалисту проявляет интерес «Барселона».
«Альберс уже не мой агент, и с «Барселоной» у меня нет абсолютно ничего. Моё имя всегда связывали с «Барселоной». Это случалось в прошлом, имеет место сейчас и будет происходить в будущем. Но ничего на самом деле нет», — приводит слова Кумана испанское интернет-издание Sport.
Будущее наставника сине-гранатовых Луиса Энрике в каталонском клубе продолжает оставаться неясным. Контракт тренера заканчивается летом 2017 года, и руководство клуба хотело бы продлить его. Однако до весны Луис Энрике окончательного ответа давать не намерен.