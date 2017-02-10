Агент: Шандау может перейти из «Анжи» в один из топ-клубов РФПЛ

Бразильский защитник махачкалинского «Анжи» Шандау может в нынешнее трансферное окно перейти в один из топ-клубов российской Премьер-Лиги, а информация об интересе к нему со стороны бразильского «Гремио» не соответствует действительности. Об этом «Р-Спорт» сообщил агент игрока Ролим Кармо.
«Гремио» не проявлял интереса к Шандау. На самом деле «Гремио» заинтересовался экс-защитником «Сан-Паулу» Паулу Мирандой, который сейчас играет за «Зальцбург». С точностью могу сказать, что информация в СМИ про Шандау не соответствует действительности. Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандау перейдёт именно туда», — сказал Кармо.
Ранее Шандау сообщил, что останется в «Анжи» как минимум до конца сезона. Его контракт с махачкалинцами действует ещё 2,5 года.