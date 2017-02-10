Конте: ситуация с Диего Костой ясна. Он счастлив в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте надеется, что нападающий Диего Коста будет играть в лондонском клубе как можно дольше.
«Спокойны ли мы сейчас? Да. Диего является очень важным игроком для «Челси». Ситуация ясна. Он счастлив в команде. Диего рад бороться за титул.
Останется ли он в команде надолго? Думаю, что да. Я вижу его каждый день, как он себя ведёт, как активно участвует в жизни команды. Он любит этот клуб», — цитирует Конте Goal.
В начале февраля появилась информация о том, что Диего Коста достиг соглашения с китайским клубом и будет получать € 30 млн в год.