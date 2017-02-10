Пырнэу: финдиректор «Кубани» выучил фразу «денег нет, когда будут — не знаю»

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, рассказал, что его клиент будет обращаться в Палату по разрешению споров ФИФА из-за финансовых задолженностей со стороны краснодарского клуба.
«Петреску будет обращаться в палату по разрешению споров ФИФА в связи с неуплатой долга. Думаю, на следующей неделе обращение будет официально оформлено. „Кубань“ выплачивает долги выборочно — тем игрокам, которые никуда не обращались. При этом без зарплаты долгое время сидят Петреску, Шандау, Армаш (который долгое время был капитаном), Рабиу и Букур.
Каждый из них уже пытался обращаться в разные инстанции. Это применение двойных стандартов. Может, это обида, но кроме обид есть ещё и закон. Что касается руководства „Кубани“, то они просто игнорируют прямые обращения. Есть финансовый директор, который выучил фразу „денег нет, когда будут — не знаю“», — сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Иваном Ковалёвым.