Шейдаев может перейти из «Трабзонспора» в «Жилину»

Бывший футболист «Зенита» Рамиль Шейдаев, ныне выступающий за «Трабзонспор», может продолжить карьеру в Словакии. Как сообщает Yeniakit, в услугах 20-летнего игрока заинтересована «Жилина», которая хочет взять Шейдаева в аренду на полтора года. Отмечается, что сегодня стороны могут согласовать все детали перехода.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Шейдаев провёл на поле 10 минут, за которые не сумел отметиться результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку.
Шейдаев является воспитанником СДЮШОР «Зенит». Впервые он сыграл за основной состав питерской команды в октябре 2014 года во встрече с «Мордовией». Всего на счету Шейдаева пять матчей за сине-бело-голубых.