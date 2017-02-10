Веремко: мог уехать в московский «Спартак», но сказался белорусский менталитет

Белорусский голкипер Сергей Веремко, известный в России по выступлению за «Крылья Советов» и «Уфу», в интервью журналу «Большой футбол» рассказал, что мог перейти в «Спартак», но не стал этого делать.
«Можно было уехать в 2008-2010 годах, когда БАТЭ успешно выступал на еврокубковой арене. Первый год был просто прекрасным, второй так себе, а третий… Здесь я, что называется, пересидел. Начал вести себя не то чтобы неправильно, просто тренировался уже не с тем запалом, как раньше. Вроде бы и выиграл в Беларуси уже всё. К чему ещё стремиться? Из Самары мог уехать в топовый московский клуб под названием „Спартак“, и уже оттуда, думаю, если бы заиграл, можно было бы строить виды на хороший европейский чемпионат.
Отказался. Мне сразу позвонил главный тренер „Крылышек“ Андрей Кобелев и сказал, что очень хочет, чтобы я остался. Ну и послушал. Хотя, наверное, свою роль сыграло и имя „Спартака“. А вдруг у меня там не получится?
Выходит, сказался мой белорусский менталитет. Нас уважают за трудолюбие и дружелюбие, но, видимо, когда нужно сделать решительный шаг, мы бываем слишком осторожны. Зато, с другой стороны, столько в моей карьере было случаев, когда судьба хранила. Возможно, спасла она и в тот раз. А ну пошло бы всё не так, получил бы травму, и что тогда — карьера под откос?» — заключил Веремко.