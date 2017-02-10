Возле «Волгоград Арены» установлен пост контроля воздуха

Волгоградские экологи установили около строящегося стадиона чемпионата мира 2018 года в России автоматизированный стационарный пост наблюдений за атмосферным воздухом.
«Современное оборудование позволяет в режиме реального времени в центре Волгограда, вблизи главного спортивного объекта, а также Мамаева кургана следить за содержанием в воздухе загрязняющих веществ.
В случае обнаружения превышений содержания в воздухе оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода экологи незамедлительно оповестят об этом жителей, а также региональные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранную прокуратуру и администрацию Волгограда для установления источника загрязнения», – цитирует Welcome2018 представителя комитета природных ресурсов и экологии Михаила Мытарева.