Руководство «МЮ» будет блокировать любые попытки «Реала» выкупить де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в том, чтобы голкипер Давид де Хеа играл в команде как можно дольше. Накануне появилась информация, что испанец вновь интересен «Реалу», и мадридцы готовы заплатить за игрока € 65 млн. При этом в контракте футболиста, который действует до лета 2019 года, не прописана фиксированная сумма отступных.
По данным The Times, руководство «МЮ» намерено продлить договор с 26-летним де Хеа и будет блокировать любые попытки «Реала» заполучить испанского вратаря. Сам Давид признался, что счастлив в «Манчестер Юнайтед» и не желает говорить о «Реале».