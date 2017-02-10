Форвард юношеской сборной Казахстана отправится на сборы с «молодёжкой» «Зенита»

Воспитанник таразского футбола Еркебулан Сейдахмет сегодня вылетит на сборы вместе с молодёжной командой «Зенита». Об этом пишет Kazfootball.
Еркебулан Сейдахмет подтвердил информацию, что вместе с другими футболистами «Зенита-2» полетит на учебно-тренировочный сбор. Тренироваться питерский клуб будет на Кипре.
На международном турнире памяти Валентина Гранаткина в 2016 году Сейдахмет был признан лучшим нападающим. Юношеская сборная Казахстана U18 завоевала серебряные медали, уступив в финальном поединке сверстникам из сборной России со счётом 0:1.