Клопп: Клаван из-за болезни потерял в весе, но сегодня он будет в строю

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья своих футболистов в преддверии матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 11 февраля.
«Пока не уверен на 100%, сможет ли сегодня тренироваться Ловрен, но это возможно. В ближайшее время узнаем. В течение двух дней отсутствовал Лаллана, у него небольшие проблемы с ахиллом. Мы надеемся, что он примет участие в занятии.
Были реальные проблемы у Клавана. Из-за бактериальной инфекции он потерял немного веса. Сегодня он вернётся к тренировкам», — цитирует Клоппа Mirror.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало – в 20:30 мск.
Являешься фанатом «Ливерпуля»? Возьми его игроков себе в команду!