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175 лет назад 2016
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Клопп: Клаван из-за болезни потерял в весе, но сегодня он будет в строю

10 февраля 2017, пятница. 16:44. Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья своих футболистов в преддверии матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 11 февраля.

«Пока не уверен на 100%, сможет ли сегодня тренироваться Ловрен, но это возможно. В ближайшее время узнаем. В течение двух дней отсутствовал Лаллана, у него небольшие проблемы с ахиллом. Мы надеемся, что он примет участие в занятии.

Были реальные проблемы у Клавана. Из-за бактериальной инфекции он потерял немного веса. Сегодня он вернётся к тренировкам», — цитирует Клоппа Mirror.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Начало – в 20:30 мск.

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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур Адам Лаллана Деян Ловрен Рагнар Клаван Юрген Клопп
Новости. Футбол
10 февраля 2017, пятница
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