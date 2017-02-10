Зидан: «Реал» не хочет предоставить стадион «Барселоне»? Они поступили бы так же

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова президента команды Флорентино Перес о том, что его клуб не собирается предоставлять стадион «Сантьяго Бернабеу» для проведения финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Алавесом».
«Реал» не хочет предоставить свой стадион «Барселоне»? В такой ситуации «Барселона» поступила бы точно таким же образом. Тем не менее если президент «Реала» говорит, что в период проведения финала Кубка на «Сантьяго Бернабеу» будут вестись ремонтные работы, значит так оно и есть», — приводит слова Зидана Sport.es.
Поединок между «Барселоной» и «Алавесом» пройдёт 27 мая. Ранее испанские СМИ сообщали, что финал Кубка Испании, скорее всего, состоится на арене «Реала».