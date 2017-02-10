Президент «Оренбурга»: давно следили за М. Кержаковым

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал аренду у «Зенита» вратаря Михаила Кержакова.
«За Михаилом Кержаковым следили уже давно. Главный тренер хотел видеть его в команде, он выбирал игрока, который мог бы помочь «Оренбургу». Станет ли Кержаков основным вратарём – посмотрим по ответственности и работе, но шанс у него, конечно, есть.
Есть ли у «Оренбурга» возможность выкупа футболиста? Пока эту опцию не обсуждали, надо решить первые вопросы. Посмотрим, как Кержаков будет чувствовать себя в команде, а дальше станет видно», – сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.