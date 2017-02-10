Анчелотти: пытался переубедить Лама, но приходится смириться с его уходом

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал решение капитана команды Филиппа Лама завершить карьеру по окончании сезона.
«Я говорил с Ламом и пытался его переубедить. Но он сказал, что хочет быть полезен команде на 100%, а не на 90. Приходится смириться. Филипп продолжит профессионально выполнять свои обязанности до самого конца. Очень трудно найти такого защитника, как Лам. Но это проблема для следующего сезона», — цитирует Анчелотти портал Goal.
В текущем сезоне Бундеслиги 33-летний защитник провёл 14 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.