Иванович: переезд на «Крестовский» — важное событие для игроков «Зенита»

Новичок «Зенита» защитник Бранислав Иванович рассказал, насколько важен для команды переезд на новый стадион.
«Интересовался о том, когда у „Зенита“ будет достроен новый стадион. Знаю, что в следующем году на нём пройдут матчи чемпионата мира. Увидел фотографии, показывающие, что он уже готов. Теперь узнал, что мы попробуем провести на нём некоторые игры до конца этого сезона. Это важно для команды, игроков. На этом большом стадионе важно и играть хорошо.
В России всё изменилось за последние 10 лет. Сейчас здесь построили новые стадионы, есть большие команды, с которыми всегда тяжело играть. Для меня это будет новый опыт», — сказал Иванович в интервью клубной пресс-службе.