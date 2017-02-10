«Ливерпуль» объявил бойкот The Sun в связи со статьёй о трагедии на «Хиллсборо»

«Ливерпуль» принял решение запретить журналистам таблоида The Sun приходить на пресс-конференции и домашние матчи команды во всех турнирах, утверждает The Independent.
Красные до сих пор не могут простить этому изданию скандальную статью о трагедии на стадионе «Хиллсборо» (1989 год), в которой утверждалось, что пьяные фанаты мерсисайдской команды вели себя вызывающе, мародёрствовали, мочились на полицейских и даже избивали служителей правопорядка, которые делали искусственное дыхание пострадавшим.
В 2016 году суд постановил, что болельщики не были виновны в гибели 96 человек.