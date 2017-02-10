ЦСКА провёл полную реновацию газона домашнего стадиона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, в каком состоянии находится поле стадиона клуба. В декабре 2016 года к качеству газона «Арены ЦСКА» было много нареканий.
«Мы провели полную реновацию газона в декабре 2016 года. Сняли весь верхний слой и засеяли новую траву. Покрытие полностью новое. Надеюсь, в начале марта увидим газон минимум удовлетворительного состояния», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.
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