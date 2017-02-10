Каннаваро: у «Тяньцзинь Цюаньцзянь» есть ещё несколько дней для покупки Калинича

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро прокомментировал информацию о возможном переходе в его клуб нападающего «Фиорентины» Николы Калинича, сообщив, что клуб продолжит работу над переходом до закрытия трансферного окна. Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля.
«Калинич? Не буду скрывать, что этот игрок был и остаётся моей главной целью. По многим причинам сделку пока провести не удаётся, но у нас в запасе ещё несколько дней до закрытия трансферного окна, так что посмотрим», – цитирует Каннаваро Tuttosport.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» согласилась продать Калинича за € 38 млн, а сам игрок будет зарабатывать в Китае € 12 млн в год.