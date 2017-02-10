Лес Фердинанд: в FA воздвигают искусственные барьеры для людей из-за цвета кожи

Бывший нападающий сборной Англии Лес Фердинанд выразил мнение, что в футбольной ассоциации Англии должно работать больше представителей этнического меньшинства.
«В английском футболе практически все важные должности, которые могли бы занимать представители этнического меньшинства, заняты. Видимость равноправия никому не нужна. Мы хотим, чтобы представители этнического меньшинства справедливо отбирались для той или иной работы, если они способны выполнять её не хуже. К сожалению, для некоторых людей воздвигают искусственные барьеры в таких организациях, как FA. Не должно такого быть, чтобы кто-то имел преимущество из-за цвета кожи, расы или пола. Выбор должен делаться, исключительно исходя из способностей человека», — приводит слова Леса Фердинанда Mirror.
Накануне английский парламент выразил вотум недоверия FA.