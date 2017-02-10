Конте: «Челси» до конца сезона будет находиться под давлением

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. После 24 туров лондонская команда занимает первое место в турнирной таблице, имея отрыв в 9 очков от ближайшего преследователя.
«Думаю, до конца сезона мы будем находиться под давлением. Будем ли мы играть раньше соперников или после них — давление будет одинаковым. Если наши конкуренты победят в своих матчах, у них появится возможность сократить отставание от нас. Если они не сумеют победить, возможность увеличить отрыв появится у нас. Сейчас мы возглавляем таблицу и хотим сосредоточиться только на своём матче. Если конкуренты потеряют очки, мы будем рады, но рассчитывать мы должны только на самих себя.
Если честно, думаю, в чемпионате есть шесть сильных команд, которые будут до конца сезона бороться за титул. В том числе и «Манчестер Юнайтед». У них отличный состав.
Ошибочно думать, что у нас отрыв в 9 очков, который гарантирует нам победу в АПЛ. Нам предстоит провести 14 матчей, а за титул сражаются ещё пять команд. Важно не совершать ошибок в борьбе за титул», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».