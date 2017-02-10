Агент Брозовича: Марсело получил перелом пальца ноги после контактов с Пьяничем

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил перелом пальца ноги после двух контактов с хавбеком «Ювентуса» Миралемом Пьяничем, сообщил агент игрока нерадзурри Мирослав Бичанич.
«Я пообщался с Брозовичем, и он сказал мне, что эту травму нанёс Пьянич, дважды наступивший ему на ногу. Сначала это случилось в первом тайме, а потом повторилось во втором. Эти контакты привели к перелому пальца», — приводит слова Бичанича издание Sportske Novosti.
Брозович был заменён на 58-й минуте матча с «Ювентусом» (0:1), и сроки восстановления футболиста пока не известны. В этом сезоне Серии А он забил три мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах.