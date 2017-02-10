Роналду — лучший легионер в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге 100 лучших легионеров в истории английской Премьер-лиги по версии британского издания FourFourTwo. Португалец выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, выиграв пять раз чемпионат Англии, один раз — Лигу чемпионов, а также завоевал свой первый «Золотой мяч».
Второе место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, третье — бывший нападающий «Лидс Юнайтед» и «МЮ» Эрик Кантона. В десятку также попали Деннис Бергкамп («Арсенал»), Дидье Дрогба («Челси»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Джанфранко Дзола («Челси»), Патрик Виера («Арсенал», «МС»), Петер Шмейхель («МЮ», «МС», «Астон Вилла») и Давид Жинола («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Вилла», «Эвертон»).
В рейтинге есть два россиянина. 91-е место досталось бывшему форварду «Арсенала» Андрею Аршавину, а 98-е — Андрею Канчельскису, выступавшему за «МЮ», «МС», «Эвертон» и «Саутгемптон».