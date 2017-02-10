Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Роналду — лучший легионер в истории АПЛ по версии FourFourTwo

10 февраля 2017, пятница. 22:36. Футбол
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге 100 лучших легионеров в истории английской Премьер-лиги по версии британского издания FourFourTwo. Португалец выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, выиграв пять раз чемпионат Англии, один раз — Лигу чемпионов, а также завоевал свой первый «Золотой мяч».

Второе место в рейтинге занял экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри, третье — бывший нападающий «Лидс Юнайтед» и «МЮ» Эрик Кантона. В десятку также попали Деннис Бергкамп («Арсенал»), Дидье Дрогба («Челси»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Джанфранко Дзола («Челси»), Патрик Виера («Арсенал», «МС»), Петер Шмейхель («МЮ», «МС», «Астон Вилла») и Давид Жинола («Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Астон Вилла», «Эвертон»).

В рейтинге есть два россиянина. 91-е место досталось бывшему форварду «Арсенала» Андрею Аршавину, а 98-е — Андрею Канчельскису, выступавшему за «МЮ», «МС», «Эвертон» и «Саутгемптон».
Источник: FourFourTwo Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Деннис Бергкамп Джанфранко Дзола Дидье Дрогба Криштиану Роналду Патрик Виера Петер Шмейхель Серхио Агуэро Тьерри Анри Эрик Кантона
Новости. Футбол
10 февраля 2017, пятница
22:41 Пике и Туран не помогут «Барселоне» в матче с «Алавесом»
22:36 Роналду — лучший легионер в истории АПЛ по версии FourFourTwo
22:19 Агент Брозовича: Марсело получил перелом пальца ноги после контактов с Пьяничем
22:10 Бонуччи: Роналду и Месси феноменальны, каждый хорош по-своему
22:07 Инсинье и Мертенс — в стартовом составе «Наполи» на матч с «Дженоа»
21:56 «Бордо» — «ПСЖ»: арендованный у «Зенита» Йованович сыграет с первых минут
21:48 Дисквалификация Перишича сокращена до одного матча, Икарди пропустит две игры
21:37 ФФУ пожизненно дисквалифицировала Артюха и Евланова за игру за сборную ДНР
21:34 Фонсека: «Шахтёр» почти готов к матчу с «Сельтой», будет интересная игра
21:29 Раньери: сказал Марезу, чтобы он вернулся в прошлый сезон
21:28 Анчелотти: «Реалу» будет сложно против «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ
21:17 Конте: «Челси» до конца сезона будет находиться под давлением
21:05 Гол Селезнёва помог «Карабюкспору» одолеть «Бешикташ»
20:54 «Тулуза» представила новый логотип и форму к 80-летию клуба
20:48 «Спартак» упустил победу над «Осиеком»
20:42 Каряка: «Амкар» в очередной раз подвела реализация
20:30 Полузащитник «Ростова» Эззатоллахи продолжит карьеру в «Анжи»
20:29 Тульский «Арсенал» приобрёл болгарского полузащитника Александрова
20:25 Спаллетти может возглавить лондонский «Арсенал» по окончании сезона
20:17 Мертенс: игроками, которые уходят в чемпионат Китая, движет жажда денег
20:14 Лес Фердинанд: в FA воздвигают искусственные барьеры для людей из-за цвета кожи
20:00 Голкипер «Борнмута» Федеричи из-за травмы выбыл до конца сезона
19:57 Черевченко: я не волшебник, но приложу все силы, чтобы «Балтика» осталась в ФНЛ
19:45 Гвардиола: Лам — один из самых ярких игроков, с которыми мне довелось работать
19:36 Каннаваро: у «Тяньцзинь Цюаньцзянь» есть ещё несколько дней для покупки Калинича
19:30 ЦСКА провёл полную реновацию газона домашнего стадиона
19:30 «Амкар» уступил сборной Узбекистана в контрольном матче
19:23 «Ливерпуль» объявил бойкот The Sun в связи со статьёй о трагедии на «Хиллсборо»
19:20 Д. Билялетдинов: давно пропускаю слова Карпина мимо ушей
19:02 Вальбуэна может пропустить около трёх недель из-за травмы бедра
19:00 Мутко в образе Поддубного, «Золотой мяч» Яшина и другие фото из музея спорта
18:56 Энрике: понимаю позицию «Реала» о проведении финала Кубка Испании на их стадионе
18:54 «Уфа» объявила о переходе защитника Патрашко
18:48 Иванович: переезд на «Крестовский» — важное событие для игроков «Зенита»
18:47 Анчелотти: пытался переубедить Лама, но приходится смириться с его уходом
18:30 Бэйл пропустит первый матч «Реала» с «Наполи»
18:30 «Локомотив» на третьем сборе сыграет с клубами из Испании, Норвегии и Китая
18:07 «Спартак» — «Осиек»: Зе Луиш и Леонтьев выйдут в стартовом составе красно-белых
18:06 Тимощук и Срна получили тренерские дипломы категории PRO
18:02 Президент «Оренбурга»: давно следили за М. Кержаковым
18:00 «Ман Сити» предложил болельщику, давшему совет Гвардиоле, начать карьеру тренера
17:49 Клопп: в «Ливерпуле» не ищут оправданий, а пытаются исправить проблемы
17:45 «Зенит» отдал М. Кержакова в аренду «Оренбургу»
17:36 «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести летом не более трёх-четырёх игроков
17:35 Экс-хавбек «Зенита» Тимощук объявил о завершении карьеры
Все новости RSS
Вас расстраивает 61-е место сборной России в рейтинге ФИФА?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+