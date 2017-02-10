Матип: турнирная таблица АПЛ сейчас не имеет значения

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился мыслями о неудачной полосе команды в текущем сезоне. Красные не побеждали в последних пяти матчах во всех турнирах и опустились на пятое место в турнирной таблице АПЛ.
«Мы должны упорно работать, чтобы стать увереннее в себе. Всегда нелегко вернуться на правильный путь после неудачной полосы. Впрочем, благодаря негативным моментам вы многому учитесь и становитесь сильнее. Турнирная таблица сейчас не имеет значения, мы посмотрим на неё в конце сезона», — цитирует Матипа официальный сайт «Ливерпуля».