Г. Суркис покинет пост вице-президента УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА единогласно одобрил ряд административных реформ, предложенных президентом Европейского футбольного союза Александером Чеферином, и не оставил шансов украинцу Григорию Суркису на продолжение работы на посту вице-президента УЕФА в длительной перспективе, сообщает издание «Сегодня».
Максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА теперь ограничен тремя сроками по четыре года – 12 лет в общей сложности. Суркис является членом исполкома УЕФА с 2004 года. Таким образом, общий срок его полномочий вскоре составит 13 лет. Следовательно, решение об отставке Суркиса может быть принято уже 5 апреля на конгрессе УЕФА, который пройдёт в Хельсинки.