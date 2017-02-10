Зума: по окончании сезона обсудим с «Челси» ситуацию с моим будущим

Защитник «Челси» Курт Зума сообщил, что в конце сезона обсудит своё будущее в лондонской команде с руководителями синих. Французский футболист из-за травмы не играл с февраля 2016-го по январь 2017 года и после возвращения в строй является запасным игроком синих.
«Посмотрим, как пройдёт вторая часть сезона. Главное — стать чемпионами. После этого мы, конечно, обсудим сложившуюся ситуацию, потому что я молод и хочу играть. Сейчас я счастлив, что команда побеждает, и только она имеет значение, но в какой-то момент я должен снова выйти на поле, потому что хочу играть за сборную Франции», — цитирует Зума Daily Mail.