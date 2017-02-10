Патрашко: думаю, Семак — хороший тренер, раз он работает в Премьер-Лиге

Защитник Виктор Патрашко прокомментировал свой переход в «Уфу» и рассказал, что ему известно о наставнике команды Сергее Семаке.
«Считаю, что „Уфа“ — хороший клуб, где молодым ребятам доверяют, дают возможность показать себя. Это именно тот клуб, который мне подходит. Я начинал карьеру в Молдавии, там был в двух клубах. Потом провёл три года в академии московского „Спартака“. После этого вернулся в Молдавию, где поиграл один год, и вот обратно приехал в Россию. Семака знаю как хорошего игрока, а как о тренере я о нём ничего не знаю. Думаю, это хороший специалист, раз он работает в профессиональной команде в РФПЛ», — сказал Патрашко в интервью пресс-службе клуба.