Капелло: возможно, я совершил ошибку, не уйдя из сборной России в «ПСЖ» в 2013-м

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло признался, что в 2013 году вёл переговоры с «ПСЖ», но предпочёл продолжить тренировать россиян. В 2015 году РФС, длительное время не плативший итальянцу положенные по договору деньги, уволил специалиста на фоне плохих результатов команды.
«Я был действительно близок к подписанию контракта с „ПСЖ“. Когда Леонардо дисквалифицировали, он связался со мной. Мы с парижанами согласовали условия контракта, но тогда я работал со сборной России. Для меня уход из этой национальной команды ради работы в „ПСЖ“ был бы равносилен предательству. Возможно, я совершил ошибку, поскольку в итоге именно россияне обошлись со мной жёстко! Я упустил прекрасную возможность поработать в большом клубе», — сказал Капелло в интервью Canal+.