«Рома» предложит Де Росси новый контракт на 2 года с пониженной зарплатой

Римская «Рома» готова на определённых условиях продлить контракт с полузащитником Даниэле Де Росси. Руководство «волков» предложит 33-летнему футболисту двухлетний контракт с опцией продления ещё на год со значительным уменьшением зарплаты, сообщает Fottball Italia.
В настоящее время Де России зарабатывает в «Роме» около € 6,5 млн в год, однако этот контракт истекает в июне 2017 года. По новому соглашению зарплата полузащитника должна уменьшиться до € 3 млн. В конце текущего месяца агент Де Росси планирует встретиться с руководством «Ромы», чтобы обсудить детали нового контракта.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей в Серии А и отдал 4 результативные передачи.