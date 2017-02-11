«Бенфика» в меньшинстве обыграла «Ароку»

«Бенфика» в матче 21-го тура чемпионата Португалии на своём поле уверенно победила «Ароку». Встреча состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Дублем отличился Константинос Митроглу, забивавший на 25-й и 35-й минутах. Ещё один гол на счету Андре Каррильо (49-я минута). Отметим, что с 41-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве после удаления голкипера Эдерсона Мораеса.
«Бенфика» набрала 51 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Арока» (27 очков) находится на 10-й позиции.