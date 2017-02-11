В давке на стадионе в Анголе погибли 17 человек

В городе Уиже на севере Анголы произошла давка на футбольном стадионе. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, 76 человек, 17 из них погибли, сообщает BBC. Пять раненых находятся в тяжёлом состоянии в больнице.
Давка произошла перед матчем между местным клубом «Санта Рита» и «Рекреативо» из Либолы. По словам очевидцев, болельщики постарались взять ворота стадиона штурмом, из-за чего и произошла трагедия.
Примечательно, что матч не был отменён из-за происшествия с болельщиками и закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.