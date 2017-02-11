«Бавария» — Тимощуку: всего наилучшего, Тимо!

В мюнхенской «Баварии» не оставили без внимания новость о том, что экс-полузащитник команды Анатолий Тимощук завершил игровую карьеру.
«Победитель Лиги чемпионов в составе „Баварии“ сегодня повесил бутсы на гвоздь. Всего наилучшего, Тимо!», — сказано в сообщении на странице «Баварии» в «Инстаграме».
За мюнхенский клуб Тимощук выступал с 2009 по 2013 год. Последним клубом в карьере Анатолия был казахстанский «Кайрат», который футболист покинул в ноябре 2016 года после окончания срока действия контракта.