Marca: «Реал» и «Барселона» летом могут сыграть товарищеский матч в Майами

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» могут летом 2017 года провести товарищеский матч в Майами, сообщает Marca. Встреча должна состояться в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов». По данным источника, матч между грандами испанского и мирового футбола откроет новый городской стадион «Хард Рок».
В то же время, отмечается, что «Реал» и «Барселона» стараются как можно реже пересекаться во время предсезонных сборов, а потому вероятность проведения между ними товарищеского матча совсем невелика.