Анчелотти: делаем всё, чтобы Рибери сыграл с «Арсеналом», но это трудно

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти очень надеется на то, что полузащитнику Франку Рибери удастся выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Французский футболист травмирован и пока работает по индивидуальной программе.
«Мы делаем всё, чтобы Рибери сыграл с «Арсеналом», но это трудно», — приводит слова Анчелотти Bild.
В конце января французский футболист получил мышечную травму бедра и, согласно изначальным прогнозам, должен был пропустить две недели. Но на следующей неделе он приступит к беговым упражнениям.
Первый матч между немецким грандом и «Арсеналом» состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, ответный – 7 марта.