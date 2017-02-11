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175 лет назад
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«Шинник» — «Чертаново»: видеотрансляция матча на «Чемпионате» начнётся в 11:15
11 февраля 2017, суббота. 08:15.
Футбол
На Кипре стартует шестой по счёту розыгрыш
Кубка ФНЛ
. Турнир открывается матчем
«Шинник» — «Чертаново»
, начало игры запланировано на 11:15 мск.
На «Чемпионате» будут показаны все матчи турнира. Видеотрансляция матча между «Шинником» и «Чертаново» начнётся в 11:15 на этой странице.
Источник:
«Чемпионат»
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Шинник
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11 февраля 2017, суббота
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