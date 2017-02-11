Зидан: Кейлор Навас? Не хочу ни слушать, ни думать о том, что будет потом

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не забивает себе голову вопросом приобретения нового вратаря. Он отметил, что очень доволен голкипером «сливочных» Кейлором Навасом.
«Навас? Он в отличном состоянии. В моей команде 24 игрока, и я не хочу ни видеть, ни ждать, ни слушать, ни думать о том, что будет. Сейчас я только концентрируюсь на выступлении своих футболистов и на матчах, которые остаются до конца сезона», — приводит слова Зидана Marca.
Ранее испанские СМИ сообщали, что «Реал» серьёзно заинтересован в приобретении стража ворот лондонского «Челси» Тибо Куртуа.