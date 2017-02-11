Тухель не планирует становиться тренером «Арсенала» вместо Венгера

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель опроверг слухи о том, что он может стать преемником Арсена Венгера в лондонском «Арсенале». Ранее сообщалось, что руководство «канониров» опасается ухода Венгера по окончании текущего сезона. Издание The Mirror включило Тухеля в четвёрку потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала».
«Вы знаете больше, чем я. Не могу предоставить какую-либо информацию по этому поводу, так как ничего не знаю об этом. У меня контракт с „Боруссией“, и я счастлив в Дортмунде», — сказал Тухель, отвечая на вопрос о своём будущем.