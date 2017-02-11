Конте: Давида Луиса беспокоят боли в колене, но он боец и отлично играет

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о готовности Давида Луиса, Сеска Фабрегаса и Виллиана к матчу 25-го тура АПЛ против «Бёрнли» (12 февраля).
«Давид Луис готов к матчу, находится в прекрасной форме, но его ещё беспокоят боли в колене. Он боец и отлично играет, я очень им доволен. Он демонстрирует 100-процентную отдачу и настрой на борьбу, несмотря на то, что иногда ему приходится играть через боль.
Возможность того, что Сеск и Виллиан сыграют завтра с первых минут, есть, потому что мы говорим о двух отличных футболистах, которые находятся в прекрасной форме. Нам важно иметь Сеска и Виллиана на поле или в запасе. Педро отлично играет, он в великолепной форме. Когда Сеск выходит на поле, он тоже хорошо справляется.
У меня есть разные варианты. Самое важное — это то, что все находятся в хорошей форме. Они все настроены выкладываться на 100 %, неважно, попадают они в стартовый состав или остаются в запасе», — цитирует Конте сайт «Челси».