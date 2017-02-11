Албин: хотим учесть пожелания и довести «Крестовский» до безупречного состояния

С помощью проекта «Первый посетитель» власти Санкт-Петербурга хотят протестировать стадион «Крестовский» и услышать пожелания по по итогам тестовых мероприятий. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
11 февраля в новом многофункциональном, спортивно-развлекательном комплексе на Крестовском острове пройдёт тестовое мероприятие «Первый посетитель». Около 10 тыс. посетителей с бесплатными билетами получат возможность первыми увидеть и технически проверить арену на его готовность. В этот день на стадионе всех гостей ждёт настоящий эксперимент – сочетание уличных видов экстремального спорта с техническим тестом стадиона на способность принимать гостей.
«Строители сделали своё дело, их время на объекте заканчивается, они уступают место тем, кто умеет организовывать развлекательные мероприятия, шоу, выставки и, конечно, спортивные состязания. Работы, которые ведутся сейчас подрядчиками в рамках адаптации стадиона к требованиям ФИФА, не препятствуют функционированию объекта как культурно-развлекательного, спортивного комплекса. Мы рассчитываем протестировать работоспособность систем на первом мероприятии, готовность зон доступа и прилегающей территории, систем безопасности, жизнеобеспечения, логистику.
Особое внимание мы уделяем маломобильным группам населения, для которых созданы по-настоящему комфортные условия. Первые посетители – это, по сути, наши помощники в том, чтобы довести стадион до безупречного состояния, учесть все пожелания и замечания по итогам тестовых мероприятий. Надеюсь, петербуржцам понравится!» – цитирует Албина официальный портал администрации Санкт-Петербурга