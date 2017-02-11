Кейн: «Тоттенхэм» вполне может догнать «Челси», девять очков — это три матча

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн считает, что его команда способна догнать «Челси» в турнирной таблице чемпионата Англии. После 24 туров синие идут на первом месте и опережают занимающих вторую строчку «шпор» на девять очков.
«Думаю, мы вполне можем догнать „Челси“. Они опережают нас лишь на девять очков — это три матча. В Премьер-лиге нет лёгких матчей, и они знают это. „Челси“ в хорошей форме, но мы способны выиграть все оставшиеся встречи. Надеюсь, они потеряют несколько очков», — цитирует Кейна Goal.