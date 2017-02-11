«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

11 февраля в Манчестере, на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 25-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Уотфордом». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд».
Ранее друг с другом команды встречались 27 раз. 17 матчей завершились победой «Манчестер Юнайтед», пять раз команды сыграли вничью, и пять раз сильнее оказались футболисты «Уотфорда».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Уотфорда» со счётом 3:1.