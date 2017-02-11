FA в сезоне-2017/18 вдвое увеличит допинг-тесты и потратит на них £ 2 млн

Футбольная ассоциация Англии намерена в сезоне-2017/18 увеличить количество проверок на допинг в английском футболе. Организация планирует провести почти 5000 допинг-тестов, что вдвое больше, чем в сезоне-2015/16 (2442), потратив на это £ 2 млн, сообщает Daily Mail.
Допинг-пробы будет брать Британское антидопинговое агентство (UKAD). Средняя стоимость проверки мочи в UKAD стоит £ 400, вместе с анализом крови тест стоит около £ 500. По итогам этого сезона UKAD планирует провести более 3000 допинг-тестов.