«Алавес» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:15

11 февраля в Витории, на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 22-го тура Примеры между «Алавесом» и «Барселоной». Встреча начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Барселона».
Ранее друг с другом команды встречались 23 раза. Пять матчей завершились победой «Алавеса», пять раз команды сыграли вничью, и 13 раз сильнее оказались футболисты «Барселоны».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась гостевой победой «Алавеса» со счётом 2:1.
Возьми в свой состав Месси, обыграй «Алавес» и всех своих соперников на пути к главному призу дня.