«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Лестера» Греем

Полузащитник «Лестер Сити» Демарай Грей попал в сферу интересов «Ливерпуля». Главный тренер красных Юрген Клопп намерен летом усилить атаку своей команды.
Как пишет The Telegraph, «Ливерпуль» интересовался Греем ещё во время его выступлений за «Бирмингем», но тогда мерсисайдцы надеялись, что свой потенциал реализует Джордон Айб.
«Лестер» в январе 2016 года приобрёл Грея за £ 3,7 млн. В этом сезоне 20-летний хавбек провёл 20 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.