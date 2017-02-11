Левандовски: мог перейти в «Блэкберн», но не полетел в Англию из-за вулкана

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал историю о том, как в 2010 году мог из польского «Леха» перейти в английский «Блэкберн».
«У меня была возможность перейти в «Блэкберн». Я хотел посмотреть на город, на тренировочную базу, потому что не был уверен, где это всё находится. Думаю, было бы хорошо, если бы я перешёл в «Блэкберн», но я не смог вылететь к ним из-за вулкана (из-за извержения исландского вулкана Эйяфьядлайёкюдля в апреле 2010 года. — Прим. «Чемпионата»).
Изменило ли это мою жизнь? Да, возможно. Возможно, я бы остался там, если бы слетал и посмотрел Блэкберн. Я хотел отправиться туда, чтобы понять, что могу получить и узнать там», — цитирует Левандовского Daily Mail.