Марез: если «Лестер» отнесётся к делу должным образом, то не вылетит из АПЛ

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез поделился мнением о шансах команды не вылететь из АПЛ по итогам сезона. После 24 туров «лисы» идут на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата в одном очке от зоны вылета.
«Сейчас у нас неудачный период, и мы должны вернуть свою игру. Мы знаем, что у нас команда высокого уровня и понимаем, что если отнесёмся к делу должным образом, то не вылетим из АПЛ.
Нужно продолжать усердно работать. Мы должны сконцентрироваться на оставшихся 14 матчах, чтобы гарантировать себе сохранение прописки. Нужно обезопасить себя от вылета за пять туров до конца. Не хотим мучиться вплоть до самого конца», — цитирует Мареза ESPN GB.